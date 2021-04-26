Италия

Перенесенный поединок 25-го тура сыграют 18 мая.

В марте Лацио так и не дождался Торино на Стадио Олимпико, Getty Images

В марте Лацио так и не дождался Торино на Стадио Олимпико, Getty Images

Руководство Серии А определила дату последнего из не состоявшихся из-за коронавируса матчей чемпионата Италии — сообщает Football Italia.

Матч 25-го тура Лацио — Торино, результат которого может оказать влияние на распределение мест как в зоне еврокубков, так и в зоне вылета, пройдет 18 мая. Начало в 21:30 по киевскому времени.

Поединок не состоялся в срок из-за вспышки коронавируса в составе туринской команды. Медицинские власти Пьемонта отправили "быков" на карантин и запретили им выезд в Рим.

Лацио требовал засчитать сопернику техническое поражение и даже обращался по этому поводу в суд, но играть все-таки придется.

На данный момент Торино занимает 16-е место, не попадая в зону вылета лишь по дополнительным показателям, и в понедельник, 26 апреля, играет в 33-м туре против Наполи. Лацио идет 6-м, отставая от зоны Лиги чемпионов на 8 очков, и 26 апреля сыграет с Миланом.