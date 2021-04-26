Нападающий отличился спустя 1 минуту 17 секунд после стартового свистка.
Хоакин Корреа был неудержим, Getty Images
26 апреля 2021, 23:15
В матче 33-го тура чемпионата Италии против Милана нападающий Лацио Хоакин Корреа открыл счет на 1-й минуте и 17-й секунде.
Это самый быстрый гол Лацио с тех пор, как подобные данный начали официально фиксироваться с сезона-2003/04 — сообщает ОРТА.
На достигнутом аргентинец не остановился, и после перерыва оформил дубль.
Всего в нынешнем сезоне у Корреа 7 голов в 25-ти матчах.