Италия

Football.ua представляет анонс матча 33-го тура Серии А между Лацио и Миланом.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А Лацио встретится с Миланом. Римляне продолжают бороться за места в еврокубковой зоне на следующий сезон, а "россонери" приезжают в столицу с целью — три очка и сохранение места в зоне Лиги чемпионов.

Лацио — Милан

Понедельник, 26 апреля, 21:45. Олимпико, Рим. Даниэле Орсато — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Только осечка Аталанты в минувшем матче с Ромой позволила Милану сохранить хорошие шансы на второе место в Серии А после их неожиданного поражения от Сассуоло (1:2) на Сан-Сиро. Безусловно, команде Стефано Пьоли нужно реабилитироваться, ведь все их старания, чтобы попасть в Лигу чемпионов могут превратиться в пыль под названием — Лига Европы. Если Ювентус также хромает и вчера допустил осечку в матче с Фиорентиной (1:1), то сегодня есть шанс у Наполи в случае неудачи "россонери" догнать их в турнирной таблице.

Сегодня Милан может стать первой командой, которая выиграла 14 матчей из своих 16 гостевых игр в одном сезоне Серии А. Подопечные Пьоли солиднее выглядят за пределами своего поля, так что это заметный плюс перед этим матчем.

Тем временем, Лацио хочет одержать свою десятую домашнюю победу подряд в Серии А. Такого не было с 1974 года и римский клуб полон желания повторить этот успех. Как и Милан, команда Симоне Индзаги, который к слову должен вернуться на скамейку после того, как вылечился от коронавируса, разгромно проиграла Наполи (2:5). Теперь римляне отстают от "неаполитанцев" на пять очков, но что еще опаснее, это позади идущая Рома, у которой 55 очков и Сассуоло — 52 балла.

Что касается составов команд, то хозяева не смогут рассчитывать на защитника Луиса Фелипе и полузащитника Гонсало Эскаланте, которые угодили в лазарет. Два главных исполнителя римлян Луис Альберто и Чиро Иммобиле получили небольшие повреждения в матче с Наполи, но это не должно сказаться на их месте в стартовом составе команды Симоне Индзаги.

У Милана главным будет возвращение после дисквалификации нападающего Златана Ибрагимовича, который накануне продлил контракт с "россонери". Также должен вернуться в строй Тео Эрнандес, который если готов, то скорее всего заменит Диогу Далота. Под вопросом на игру Исмаэль Беннасер, который травмировал лодыжку.

Статистика личных встреч

Всего игр: 178 (38 побед Лацио, 63 ничьи, 77 побед Милана), забитые мячи 207:277.

На поле Лацио: 85 (23 победы Лацио, 38 ничьих, 24 победы Милана), забитые мячи 116:100.

На поле Милана: 93 (15 побед Лацио, 25 ничьих, 53 победы Милана), забитые мячи 91:177.