Согласно действующим обновленному перечню ограничений на перемещение жителей и гостей Франции через границы Европейского союза, необходимость которых вызвана очередной волной распространения коронавируса COVID-19, профессиональным футболистам было запрещено покидать пределы страны для проведения матчей своих национальных сборных.

Такое решение обусловлено тем, что игрокам, которые посетят страны, не входящие в состав ЕС, по возвращению во Францию, придется проходить двухнедельный карантин.

В частности, это закрыло дорогу в национальную сборную Нидерландов для представителей французских дивизионов, так как "оранжевым" предстоит сыграть свой первый матч отборочного раунда к чемпионату мира-2022 против сборной Турции.

Что характерно, на футболистов национальной сборной Франции подобные ограничения не распространяются, на что и намекнул один из лидеров будущего соперника сборной Украины на Евро-2020 и нападающий Лиона Мемфис Депай в своем обращении к правительству Франции посредством социальной сети Twitter.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL