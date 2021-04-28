Итальянский хавбек восстановился после мышечной травмы.
Федерико Кьеза, Getty Images
28 апреля 2021, 10:20
Полузащитник туринского Ювентуса Федерико Кьеза восстановился после травмы, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
23-летний итальянец травмировался в матче против Аталанты (0:1), после чего был вынужден пропустить две игры в Серии А против Пармы (3:1) и Фиорентины (1:1).
По информации источника, Кьеза вернулся в общую группу "старой синьоры" и сможет помочь команде в ближайшем матче.
В нынешнем сезоне Федерико провел 41 поединок во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 ассистов.
Ближайший матч Ювентус проведет в гостях против Удинезе. Встреча пройдет в воскресенье, 2 мая, в 19:00 по киевскому времени.