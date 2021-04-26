Италия

В Ювентусе произойдет смена тренера, если команда финиширует ниже четвертого места.

В Италии практически не сомневаются, что у Андреа Пирло практически нет шансов остаться главным тренером Ювентуса на следующий сезон, однако эти шансы будут равны нулю, если команда финиширует за пределами зоны Лиги чемпионов.

Руководство клуба не так давно подтвердило то, что Пирло сохранит свой пост, однако, как утверждает Tuttosport, это мнение разделяют не все в совеет директоров после очередного невразумительного матча против Фиорентины.

В данный момент Ювентус занимает четвертое место, но может лишиться его уже сегодня, если Наполи сегодня обыграет на выезде Торино (матч 33-го тура Серии А начнется в 19:30 по киевскому времени).

На исправление ситуации у Пирло, который сам признал недостатки своей работы, останется 5 туров.

Помимо Пирло, в случае полного провала сезона своего поста может лишиться Андреа Аньелли, а вместе с президентом клуб могут покинуть другие руководящие персоны.