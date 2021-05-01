Италия

Завершился стартовый поединок 34-го тура итальянской Серии А.

В стартовом поединке 34-го тура итальянской Серии А Верона на своем поле расписала мировую со Специей. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в самом начале второго тайма, когда Эдди Сальседо вывел хозяев вперед. Спасительный гол для гостей забил Риккардо Сапонара, который отметился результативным ударом спустя три минуты после выхода на замену в концовке матча.

После 34 игр Верона набрала 42 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице Серии А, а у Специи 34 балла и 15-я строчка.

Верона — Специя 1:1

Голы: Сальседо, 46 — Сапонара, 86

Верона: Сильвестри — Димарко, Маньяни (Гюнтер, 77), Давидович — Лазович, Стураро (Тамезе, 46), Барак, Фараони — Дзакканьи (Бесса, 60), Сальседо (Илич, 65), Лазанья (Калинич, 60)

Специя: Проведель — Маркицца, Исмайли, Шабо, Виньяли — Маджоре (Сена, 66), Риччи (Акампора, 83), Эстевес — Гьяси (Сапонара, 83), Верде (Агудело, 66), Нзола

Предупреждения: Дзакканьи, Давидович, Стураро, Илич, Тамезе, Фараони — Нзола, Шабо