Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А Наполи упустил минимальную победу над Кальяри.

Подопечные Дженнаро Гаттузо минимально лидировали в счете на протяжении всего матча, однако в компенсированное время гостям удалось вернуть равновесие в счете и добыть в свой актив один пункт.

Видео голов и обзор матча:

Наполи - Кальяри 1:1

Голы: Осимхен, 13 — Нандес, 90+4

Наполи: Мерет, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Фабиан Руис (Элмаз, 81), Лосано (Политано, 68), Зелиньски (Бакайоко, 81), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 76).

Кальяри: Краньо, Дзаппа (Калабрези, 81), Карбони, Годин, Ликояннис (Черри, 81), Данкан, Нандес, Наингголан, Дейола (Асамоа, 70), Чеппителли (Симеоне, 76), Паволетти.

Предупреждения: Годин, Дейола, Паволетти, Демме.