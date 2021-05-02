Италия

Завершились матчи чемпионата Италии.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А завершились еще три матча.

Наполи дома не сумел переиграть Кальяри со счетом 1:0. Единственный гол команды Гаттузо на свой счет записал Виктор Осимхен на 13-й минуте поединка. У Кальяри отметился Нандес.

Наполи - Кальяри 1:1

Голы: Осимхен, 13 — Нандес, 90+4

Наполи: Мерет, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Фабиан Руис (Элмаз, 81), Лосано (Политано, 68), Зелиньски (Бакайоко, 81), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 76).

Кальяри: Краньо, Дзаппа (Калабрези, 81), Карбони, Годин, Ликояннис (Черри, 81), Данкан, Нандес, Наингголан, Дейола (Асамоа, 70), Чеппителли (Симеоне, 76), Паволетти.