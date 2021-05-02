Завершились матчи чемпионата Италии.
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02 мая 2021, 18:05
В рамках 34-го тура итальянской Серии А завершились еще три матча.
Наполи дома не сумел переиграть Кальяри со счетом 1:0. Единственный гол команды Гаттузо на свой счет записал Виктор Осимхен на 13-й минуте поединка. У Кальяри отметился Нандес.
Наполи - Кальяри 1:1
Голы: Осимхен, 13 — Нандес, 90+4
Наполи: Мерет, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Фабиан Руис (Элмаз, 81), Лосано (Политано, 68), Зелиньски (Бакайоко, 81), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 76).
Кальяри: Краньо, Дзаппа (Калабрези, 81), Карбони, Годин, Ликояннис (Черри, 81), Данкан, Нандес, Наингголан, Дейола (Асамоа, 70), Чеппителли (Симеоне, 76), Паволетти.
Предупреждения
: Годин, Дейола, Паволетти, Демме.
Сассуоло дома расписал ничью с Аталантой. На 32-й минуте Робин Госенс вывел гостей вперед после голевого паса от Малиновского. На 52-й минуте Берарди реализовал пенальти и принес своей команде ничью.
Сассуоло — Аталанта 1:1
Голы: Берарди, 52 — Госенс, 32
Сассуоло: Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).
Аталанта: Голлини, Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).
Предупреждения: Марлон, Кирикеш, Локателли, Обианг, Феррари, Гимшити.
Удаления: Голлини, Марлон.
Болонья и Фиорентина выдали результативную ничью (3:3).
За хозяев хет-трик оформил на свой счет Паласио. За "фиалок" дважды отличился Влахович, и Бонавентура.
Болонья — Фиорентина 3:3
Голы: Паласио, 31, 71, 84 - Влахович, 22, 73, Бонавентура, 64
Болонья: Скорупски, Сумаоро, Томиясу (Ольсен, 76), де Сильвестри, Ларангейра, Сориано, Сванберг, Виньято, Орсолини, Барроу, Паласио.
Фиорентина: Дронговски, Венути, Миленкович, Касерес, Бираги (Игор Жулио, 68), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Бонавентура (Кастровилли, 83), Пеццелья, Влахович.
Предупреждения: Сумаоро, Сванберг, Миленкович, Игор Жулио.