Италия

Функционер рассказал, почему пригласили Жозе.

Президент римской Ромы Дэн Фридкин и вице-президент клуба Райан Фридкин прокомментировали назначение на пост главного тренера клуба Жозе Моуриньо.

"Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье Рома. Жозе — великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, он обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте.

Назначение Жозе — огромный шаг в построении долгосрочной и последовательной культуры победы во всем клубе", — цитирует Фридкиных пресс-служба клуба.

Также назначение Моуриньо прокомментировал генеральный директор клуба Тьяго Пинто.

"Когда Жозе освободился, мы сразу же воспользовались возможностью провести переговоры с одним из величайших менеджеров всех времен.

Мы были потрясены желанием Моуриньо побеждать и его страстью к игре: независимо от того, сколько трофеев он выиграл, его основная цель всегда сосредоточена на следующем. Он обладает знаниями, опытом и лидерскими качествами, чтобы соревноваться на всех уровнях.

Мы знаем, что для создания успешного спортивного проекта требуется время, терпение и правильные люди на правильных должностях. Мы абсолютно уверены, что Жозе станет идеальным тренером для нашего проекта как в ближайшем, так и в долгосрочном будущем", — сказал Пинто.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.