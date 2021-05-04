Функционер рассказал, почему пригласили Жозе.
ДЭН ФРИДКИН, ФОТО FINANZA
04 мая 2021, 18:24
Президент римской Ромы Дэн Фридкин и вице-президент клуба Райан Фридкин прокомментировали назначение на пост главного тренера клуба Жозе Моуриньо.
"Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье Рома. Жозе — великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, он обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте.
Назначение Жозе — огромный шаг в построении долгосрочной и последовательной культуры победы во всем клубе", — цитирует Фридкиных пресс-служба клуба.
Также назначение Моуриньо прокомментировал генеральный директор клуба Тьяго Пинто.
"Когда Жозе освободился, мы сразу же воспользовались возможностью провести переговоры с одним из величайших менеджеров всех времен.
Мы были потрясены желанием Моуриньо побеждать и его страстью к игре: независимо от того, сколько трофеев он выиграл, его основная цель всегда сосредоточена на следующем. Он обладает знаниями, опытом и лидерскими качествами, чтобы соревноваться на всех уровнях.
Мы знаем, что для создания успешного спортивного проекта требуется время, терпение и правильные люди на правильных должностях. Мы абсолютно уверены, что Жозе станет идеальным тренером для нашего проекта как в ближайшем, так и в долгосрочном будущем", — сказал Пинто.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.