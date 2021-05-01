Италия

Римский клуб испытывает серьезные проблемы.

Римская Рома объявила о серьезных финансовых проблемах. Об этом сообщает Football Italia.

Издание сообщает, что чистый финансово скорректированный долг "волков" вырос до 265,6 млн евро с 31 марта 2021 года.

Отметим, что в августе 2020 года клуб был передан в правление семьи Фридкиных, а до этого долг составлял 300,2 млн евро.

Команда получит значительное количество средств от выхода в полуфинал Лиги Европы, однако турнирное положение в Серии А на данный момент не позволяет команде играть в еврокубках в следующем сезоне.

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