Италия

Туринцы не собираются продлевать контракт с игроком.

Ювентус не собирается продлевать соглашение с Федерико Бернардески и готов отпустить его в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба фактически выставило футболиста на продажу.

Отметим, что контракт 27-летнего футболиста истекает летом следующего года. В этом сезоне он провел 38 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что Ювентус может обменять Бернардески в Милан на Романьоли.