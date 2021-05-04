Туринцы не собираются продлевать контракт с игроком.
Федерико Бернардески, getty images
04 мая 2021, 20:15
Ювентус не собирается продлевать соглашение с Федерико Бернардески и готов отпустить его в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба фактически выставило футболиста на продажу.
Отметим, что контракт 27-летнего футболиста истекает летом следующего года. В этом сезоне он провел 38 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
Напомним, что Ювентус может обменять Бернардески в Милан на Романьоли.