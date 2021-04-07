Италия

Мино Райола, представитель обоих игроков, примет участие в переговорах между клубами.

Ювентус и Милан рассматривают возможность обмена футболистами, сообщает Goal.com.

По информации источника, нападающий Ювентуса Федерико Бернардески и защитник Милана Алессио Романьоли могут обменяться командами.

В ближайшее время представители клубов проведут встречу, на которой обсудят возможный обмен с присутствием агента двух футболистов Мино Райолы.

Действующие контракты игроков рассчитаны до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Романьоли провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист, а Бернардески отыграл 36 встреч, отдав три ассиста.

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