Италия

Португальский специалист, как и ожидалось, будет получать солидный оклад.

Португальский коуч Жозе Моуриньо станет новым главным тренером римской Ромы с начала следующего сезона.

Как сообщает издание Sky Sport, оклад португальского специалиста в римской команде составит порядка семи миллионов евро.

Отметим, что больше в итальянском элитном дивизионе получает только главный тренер Интера Антонио Конте — 12 миллионов евро.

Напомним, ранее Моуриньо работал в Италии с Интером, а его соглашение с "волками" рассчитано на три года.