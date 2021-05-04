Италия

Грядет второе пришествие португальского коуча в Серию А.

Римская Рома попрощалась с Паулу Фонсекой и тут же огласила нового главного тренера. Им станет 58-летний Жозе Моуриньо.

Последним клубом португальского специалиста был английский Тоттенхэм, с которым он не добился больших успехов. Да, клуб вышел в финал Кубка лиги, но уступил в Манчестер Сити. А прямо перед игрой Жозе уволили.

Рома в текущем сезоне также "не хватает звезд с небес". Клуб борется за попадание в Лигу Конференций, вышел в полуфинал Лиги Европы, где в первом же матче против МЮ с треском прогорел (6:2). Будущее Паулу Фонсеки было предопределено.

Президент клуба Дэн Фридкин заявил, что Моуриньо и Рома — проект на долгие годы, и именно с таким тренером "волки" выйдут на новый уровень.

А как считаете вы? Сможет ли Жозе достичь успехов в Роме, или же это будет провальная графа в его биографии?