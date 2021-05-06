Италия

Донецким клубом вновь будет руководить итальянский специалист.

Ранее Football.ua рассматривал перечень кандидатур на пост главного тренера донецкого Шахтера, ввиду первого за долгое время безтрофейного сезона для "горняков".

Одним из претендентов на данный пост назывался нынешний наставник итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби, которому, согласно заявлениям местных СМИ, дончане предлагали соглашение сроком на три года.

По всей видимости, эти слухи не были беспочвенными, а авторитетное издание La Gazzetta Dello Sport уже сообщает о имеющейся принципиальной договоренности между представителями украинского клуба и итальянским специалистом.

Как заявляет источник, не последнюю роль в данном процессе отыграл спортивный директор дончан Карло Николини, который в последние недели активно контактировал с главным тренером "нероверди".

При этом, итальянское издание заявляет, что Де Дзерби может отправиться в Украину не один, указывая на потенциально возможные переходы в Шахтер голкипера Андреа Консильи, полузащитника Филипа Джуричича или его партнера по центральной линии Жереми Бога.

Соглашение с Де Дзерби, ориентировочно, будет заключено сроком на 3 года, с окладом в 2 млн евро за сезон.