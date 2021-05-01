Украина

"Горняки" продолжают активную работу по приглашению итальянского специалиста.

Донецкий Шахтер продолжает вести активную работу по приглашению главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби на замену Луишу Каштру. Об этом сообщает tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство донецкого клуба предлагает 41-летнему специалисту контракт на три года, общая стоимость которого оценивается в 10 миллионов евро. Таким образом, специалист сможет зарабатывать в Украине по три с лишним миллиона евро за сезон.

Также отмечается, что Сассуоло не хочет расставаться с Де Дзерби и на следующей недели со специалистом намерен встретиться генеральный директор клуба Джованни Карневали.

Ранее сообщалось, что Шахтер может подписать двух футболистов Сассуоло, чтобы убедить Де Дзерби возглавить "горняков".