Украина

Football.ua анализирует, кто из тренеров мог бы прийти на место Луиша Каштру.

В данном материале мы решили собрать всех тех тренеров, которые, во-первых, появлялись в заголовках прессы рядом с Шахтером, а во-вторых, отвечали бы критериям донецкого клуба.

Какие же критерии у руководства донецкого Шахтера будут при выборе нового главного тренера? По нашему мнению, следующие:

1. Тренер должен играть в современный атакующий футбол, уметь ставить команде прессинг и контрпрессинг, стремиться владеть территориальным и игровым преимуществом на протяжении всего матча.

2. Желательно должен быть достаточно молодым и прогрессивным с новаторскими идеями, чтобы клуб рос вместе с главным тренером.

3. Имя и былые заслуги не имеют столь весомого значения, главное – перспектива роста.

4. Умение работать с молодыми футболистами, доверять молодым и раскрывать их талант.

5. Желательно знание португальского языка в виду работы с большим количеством бразильских игроков.

Роберто Де Дзерби

Клуб: Сассуоло

Этот вариант муссируется в прессе уже достаточно давно. Итальянский тренер сумел проявить себя в Серии А с достаточно скромным Сассуоло. Конечно же, команда с таким бюджетом не может претендовать на высокие места, но тем не менее по многим интересным показателям команда Роберто Де Дзерби лучшая в Италии.

Идеи Де Дзерби в Сассуоло полностью вписываются в концепцию донецкого Шахтера. Плюсом для руководства "оранжево-черных" может стать тот факт, что итальянец нигде еще не добился ощутимых успехов и кроме сумасшедшей перспективности ничем особо больше похвастать не может. А это как раз говорит о том, что Шахтер может вполне договориться со специалистом о сотрудничестве за вменяемые деньги.

По пяти описанным нами выше пунктам Де Дзерби не соответствует лишь последнему. Хотя и тут есть аргумент в пользу Роберто. Итальянский и португальский языки ровно как испанский и французский относятся к романским языкам. И если верить языковым порталам, то знание хотя бы одного из этих языков обеспечивает вам минимальное понимание остальных трех. При этом лексическое сходство португальского и испанского, то есть показатель взаимнопонятности двух этих языков равен 89%. Разговорный итальянский и испанский языки совпадают лексически в 82%, что тоже вполне неплохо. Это говорит о том, что при небольших усилиях над собой Де Дзерби вполне сможет спокойно коммуницировать с бразильскими игроками, говорящими на португальском.

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Для самого Роберто более перспективным вариантом было бы остаться в Италии и перейти в более статусный клуб. И если такие варианты появятся, то Шахтер окажется аутсайдером в борьбе за итальянского специалиста.

Дарио Срна

Клуб: Шахтер (должность: директор по футболу)

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна – также один из главных кандидатов на пост главного тренера Шахтера. Из явных плюсов, которые говорят в пользу Срны – хорват полностью посвящен в дела клуба. Ему не понадобится время для адаптации. Он знает текущие проблемы клуба и прекрасно знает способности футболистов Шахтера.

Но вот, что касается тренерских навыков Срны, то здесь самый настоящий "кот в мешке". Никто не знает о его текущем уровне знаний. Хватит ли квалификации, чтобы сразу возглавить такой клуб? Пойдет ли на этот риск Шахтер? Динамо в свое время пошло на подобный шаг с Сергеем Ребровым и не прогадало.

От такого назначения украинский футбол точно выиграет. Чего только будет стоить противостояние Лучесу-Срна? А еще с приходом Дарио на пост главного тренера можно будет сразу создавать мем о "шахтерских сердцах". Для украинских болельщиков поле для фантазии точно будет.

Леонарду Жардим

Клуб: безработный

Очень странно, что португальский тренер, у которого есть имя, опыт и при этом он еще достаточно молод, никак не фигурирует в слухах о назначении на пост главного тренера Шахтера. Работая в Браге и Олимпиакосе, Жардим выстраивал достаточно прагматичный оборонительный футбол, что в принципе идет в разрез с философией Шахтера. После этого он уже поработал в Спортинге и в Монако. Там уже его команды демонстрировали яркий атакующий футбол. Сам Жардим в своих интервью рассказывал, что он любит со своими командами атаковать, но не всегда это представляется возможным, ведь тренер должен отталкиваться от игровых способностей своих футболистов.

Большим плюсом также можно назвать умение Жардима работать с молодыми и лепить из них настоящих суперзвезд. Это ведь в его Монако разлетелись по миру такие мастера как: Киллиан Мбаппе, Бернарду Силва, Бенжамен Менди. Были и более возрастные футболисты, к которым Жардим тоже нашел подход – Радамель Фалькао и Жоау Моутинью.

Сложность состоит в том, что заманить этого специалиста в Шахтер будет не так просто. Наверняка сам Жардим ждет предложений из клубов из топ-5 чемпионатов и маловероятно, что переезд в Украину входит в его планы. Зимой московский Спартак уже пытался заполучить этого специалиста, но не сумел.

Массимилиано Аллегри

Клуб: безработный

Вариант, в который верится с трудом – это приход Аллегри в Шахтер. Самым большим плюсом Аллегри видится его статус. С приходом специалиста такого калибра статус и самого клуба значительно вырастет, а в Шахтер могут согласиться перейти те футболисты и те специалисты, которые до этого и не стали бы рассматривать предложения из Украины.

В остальном сплошные минусы – Ювентус Аллегри умел хорошо обороняться и здорово выбегать в контратаки. Акценты в игре делались совсем не на то, что хотят видеть руководители Шахтера в исполнении своей команды. Сюда же добавляем огромную зарплату тренера. Ведь Аллегри как раз уже всем все доказал, имеет статус и имя, за которое придется платить немалые деньги.

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По правде говоря, то Аллегри бы не было в нашем списке, если бы не слухи, которые появились в начале весны. Очевидно, что его приход в Шахтер – это полет бурной фантазии автора и выдумки, которые всерьез воспринимать нельзя.

Массимо Каррера

Клуб: безработный

Еще один итальянец в нашем списке – это Массимо Каррера. Этот специалист известен тем, что сумел спустя 16 лет вернуть чемпионство московскому Спартаку. Сперва Массимо пришел в клуб в качестве ассистента Дмитрия Аленичева, но совсем скоро был назначен главным тренером Спартака.

Из преимуществ этого наставника тот факт, что он работал в России, а значит ему будет проще адаптироваться к реалиям нашей страны. Он обладает большими знаниями и поработал с большим количеством хороших специалистов калибра Антонио Конте. Но на этом, пожалуй, все основные достоинства Карреры заканчиваются. В его тренерской биографии сезон 2016-2017 со Спартаком был лучшим и едва ли не единственным успешным. Сразу в следующем сезоне Спартаку не удалось защитить свое чемпионство, а уже в 2018-м он был уволен. После московского клуба был недлительный опыт работы в греческом АЕКе, а последним местом работы стал клуб итальянской Серии С Бари, откуда Карреру уволили две недели назад.

Есть сомнения в том, что этот специалист сумеет дать много пользы Шахтеру, хотя до конца оценить его тренерские способности пока достаточно сложно.

Рубен Аморим

Клуб: Спортинг

Одним из самых перспективных вариантов был бы приход 36-летнего португальца Рубена Аморима в Шахтер. Тем более, руководство "горняков" не без успеха практикует приглашения специалистов из португальского чемпионата. Молодой наставник Спортинга за 4 тура до конца национального первенства ведет свою команду на первом месте и опережает Порту на 6 очков.

По всем наши критериям этот тренер также прекрасно подошел бы Шахтеру за исключением одного – Рубен Аморим очень дорого обойдется донецкому клубу. И речь сейчас не о зарплате самого тренера, а о выкупе действующего контракта у Спортинга. Рубен Аморим входит в пятерку самых дорогих тренеров. В 2020-м году Спортинг выкупил его контракт у Браги за 10 миллионов евро. Нынешнее соглашение Аморима с клубом действует до лета 2024-го года.

Мирон Маркевич

Клуб: безработный

Главным аргументом размещения в этом списке Мирона Маркевича стало громкое заявления одного из известных украинских журналистов Игоря Цыганыка, который по какой-то причине решил, что Мирон Богданович – это лучшая кандидатура для Шахтера прямо сейчас.

А главной аргументацией журналиста для приглашения такого возрастного тренера является то, что Динамо же не побоялось позвать 75-летнего наставника и закончилось все это хорошо, потому не стоит бояться приглашать 70-летнего специалиста. Но давайте не забывать, что Луческу без работы пробыл всего год, а у Маркевича скоро пойдет шестой год без тренерской практики. Мы считаем, что отсутствие тренерской практики в современном футболе имеет огромное значение, особенно, когда речь идет о возрастных тренерах. В прошлом году тесты Купера на базе в Конча-Заспе мы уже видели и прекрасно помним, чем это закончилось.

Луиш Каштру

Клуб: Шахтер

Откидывать вариант с продлением контракта с действующим главным тренером не стоит. Хотя вероятность такого развития событий равна приходу Мирона Маркевича в Шахтер, то есть очень низка. Все просто – Луиш Каштру с самым финансово мощным клубом Украина с лучшим подбором исполнителей в УПЛ остался без трофеев и провалился абсолютно по всем фронтам.

Можно вспоминать отдельные хорошие матчи, вспоминать хороший прошлый сезон, смену поколений, проваленную селекционную работу и многое многое другое, но это не изменит того, что "горняки" выдали свой худший сезон за последние 20 лет.

Сергей Горбаченко, Football.ua