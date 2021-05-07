Португальский тренер хочет заполучить полузащитника.
Донни ван де Беек, getty images
07 мая 2021, 20:29
Рома желает подписать Донни ван де Беека из Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, в нидерландском полузащитнике лично заинтересован Жозе Моуриньо, который приступит к работе с командой уже этим летом.
Отметим, что в этом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что Манчестер Юнайтед хочет задействовать ван де Беека в переговорах с Боруссией Д.