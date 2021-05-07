Италия

Португальский тренер хочет заполучить полузащитника.

Рома желает подписать Донни ван де Беека из Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в нидерландском полузащитнике лично заинтересован Жозе Моуриньо, который приступит к работе с командой уже этим летом.

Отметим, что в этом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед хочет задействовать ван де Беека в переговорах с Боруссией Д.