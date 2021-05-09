Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 35-го тура итальянской Серии А римский Лацио в гостях у Фиорентины упустил отличную возможность воспользоваться потенциальной осечкой Милана, в результате чего так и остался на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от "россонери" на пять очков.

Успех коллективу Джузеппе Якини обеспечил дубль Душана Влаховича, который в свои 21-летнем возрасте в текущем сезоне сумел оформить уже 21 взятие ворот соперников.

Обзор матча:

Альтернативный плеер:

Фиорентина — Лацио 2:0

Голы: Влахович, 32, 89

Фиорентина: Драговски — Касерес, Песселья, Миленкович — Бираги, Кастровилли, Пулгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Венути — Рибери (Куаме, 86), Влахович

Лацио: Рейна — Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич — Лулич (Перейра, 63), Альберто (Акпа-Акпро, 76), Лейва (Катальди, 64), Милинкович-Савич, Лаццари (Луис Фелипе, 63) — Корреа, Иммобиле

Предупреждения: Венути, Влахович, Песселья, Касерес — Ачерби, Лейва, Раду, Луис Фелипе, Перейра, Катальди, Акпа-Акпро

Перейра, 90+7 (второе предупреждение).