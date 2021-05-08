Италия

Римская команда не смогла набрать важные очки в битве за еврокубковые места.

В поединке 35-го тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле одержала победу над Лацио со счетом 2:0.

Победу "фиалкам" принес оформленный дубль в исполнении Душана Влаховича, который реализовал свои моменты на 32-й и 89-й минутах матча.

После 35 игр Фиорентина набрала 38 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, а у Лацио 64 балла после 34 игр. Впереди Милан, Ювентус и Аталанта, у которых по 69 очков, а позади "орлов" Рома — 55 пунктов.

Фиорентина — Лацио 2:0

Голы: Влахович, 32, 89

Фиорентина: Драговски — Касерес, Песселья, Миленкович — Бираги, Кастровилли, Пулгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Венути — Рибери (Куаме, 86), Влахович

Лацио: Рейна — Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич — Лулич (Перейра, 63), Альберто (Акпа-Акпро, 76), Лейва (Катальди, 64), Милинкович-Савич, Лаццари (Луис Фелипе, 63) — Корреа, Иммобиле

Предупреждения: Венути, Влахович, Песселья, Касерес — Ачерби, Лейва, Раду, Луис Фелипе, Перейра, Катальди, Акпа-Акпро

Удаление: Перейра, 90+7 (второе предупреждение)