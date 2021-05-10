Италия

Наставник миланцев оценил игру своей команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказался о гостевой победе над туринским Ювентусом со счетом 0:3.

"Мы стараемся подготовить стратегию игры, а затем выбрать игроков, подходящих для тех позиций, которые мы хотим занять. Это была командная игра. Сегодняшний Милан поверил в себя, проявил дух жертвенности, отдал все и показал лучшие качества.

Мы хотим поблагодарить наших фанатов, которые действительно тронули нас сегодня утром своей поддержкой, но теперь у нас впереди еще одна игра, которая может быть еще сложнее, чем эта".

"У нас были большие победы в этом сезоне, но надо признать, что это была очная борьба, все висело на волоске. К сожалению, это не последняя игра в сезоне, так что нам еще предстоит продолжить.

Когда дело доходит до решимости, командного духа и готовности к самопожертвованию, мы, пожалуй, были лучшей командой Италии в течение длительного периода времени. После долгого сезона неизбежно возникла некоторая психологическая усталость, но мы знали, что сегодня нам нужно проявить силу воли".

Также Пьоли рассказал о травме Златана Ибрагимовича, которую он получил в Турине.

"Златан не был готов к игре против Ювентуса на 100 процентов, он пропустил половину тренировки с нами в пятницу, но он хотел быть здесь любой ценой. У него болит колено, но я не думаю, что это что-то серьезное. Мы оценим его состояние", — сказал Пьоли.

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