Италия

Специалист высказался после разгромного поражения.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал поражение от Милана (0:3) и ответил на другие вопросы от журналистов.

"Вчера я сказал, что команда хорошо выглядела в течение недели, мы тренировались с правильным менталитетом и концентрацией. Команда была жива и убеждена, что сможет показать отличные результаты. На самом деле это было не так.

На самом деле мы начали неплохо, но после играли ужасно, и это был конечный результат. Сейчас это сложно объяснить. Было много компонентов, которые не сработали. Когда вы проигрываете такую ​​важную игру со счетом 3:0, это означает, что многое не сработало, но мне нужно это проанализировать, а затем со спокойной головой обсудить это с ребятами".

"Я не уйду из Ювентуса. Я взялся за эту роль с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я нахожусь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне будет позволено.

У меня в голове был другой проект, и я думал, что в моем распоряжении будет другая группа игроков. Я работал над некоторыми концепциями, но затем мне пришлось внести изменения, чтобы они соответствовали характеристикам футболистов, и пришлось адаптироваться.

Мы хорошо тренировались, но иногда некоторые игроки не достигают стопроцентного результата. Ребята всегда следовали за мной, и в хорошие, и в плохие моменты, так что мне не в чем их упрекнуть", — сказал Пирло.

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