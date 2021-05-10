Италия

Центральный защитник не намерен менять клубную прописку.

Защитник Милана Алессио Романьоли не хочет покидать свой клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, футболист сперва хотел покинуть команду, когда потерял железное место в стартовом составе, однако сейчас готов бороться за него.

В текущем сезоне итальянский защитник провел 30 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что Алессио Романьоли может стать частью обмена на Федерико Бернардески.