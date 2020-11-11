Лига наций

Центральные защитники Лацио Франческо Ачерби и Милана Алессио Романьоли помогут национальной команде в Лиге наций.

Тренерский штаб сборной Италии сможет рассчитывать на Алессио Романьоли м Франческо Ачерби в заключительных матчах группового турнира Лиги наций — сообщают Il Messaggero и Football Italia.

Центральный защитник Лацио Франческо Ачерби, пребывавший на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в команде, получил разрешение прибыть на базу национальной сборной в Коверчано.

Туда же отправился его коллега Алессио Романьоли, травмировавший бедро на разминке перед матчем седьмого тура Серии А против Вероны.

В товарищеском матче против Эстонии 11 ноября они участия не примут, но к матчам Лиги наций против Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября) оба должны быть в строю.

После четырех туров Италия занимает второе место в группу А1, на одно очко отставая от Польши и на столько же опережая Нидерланды.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал главный тренер "скуадры адзурры" Роберто Манчини.