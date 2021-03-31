Италия

Капитан Милана покинет команду, если его финансовые требования не будут удовлетворены.

В переговорах Милана и Алессио Романьоли о продлении контракта прогресса пока нет, и к ситуации внимательно присматриваются Барселона и Ювентус — утверждает Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт капитана Милана рассчитан до июня 2022 года, и чтобы его продлить, 26-летний центральный защитник требует зарплату 6 миллионов евро в год.

Если переговоры зайдут в тупик, то Милан может продать Романьоли за 20 миллионов евро летом 2021 года, и эта сумма является приемлемой для Барселоны и Ювентуса.

Игрок национальной сборной Италии (12 матчей, 2 гола) выступал за Рому (14 матчей во всех турнирах, 1 гол), Сампдорию (31, 2) и Милан (219, 9).

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