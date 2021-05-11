Италия

Вице-президент Ювентуса прокомментировал последние слухи относительно его команды.

Поражение на своем поле от Милана в рамках 35-го тура итальянской Серии А (0:3) нанесло непоправимый ущерб амбициям туринского Ювентуса в борьбе за места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, куда "бьянконери" не попадают, по состоянию на момент окончания очередного футбольного уик-энда.

На этом фоне совершенно не вызывает удивления тот факт, что в локальной прессе начали обсуждать как возможную отставку главного тренера команды Андреа Пирло, так и потенциально возможный уход лидера атак туринского клуба Криштиану Роналду до завершения действующего контракта.

Руководство Ювентуса, в лице вице-президента "зебр" Павла Недведа, было вынуждено прокомментировать появившиеся в прессе слухи относительно возможных кадровых изменений внутри команды.

"У Ювентуса сейчас очень непростые времени, но мы не собираемся сдаваться и будем бороться до конца. Что касается Андреа Пирло и Криштиану Роналду, то хочу сказать, что они будут работать в клубе до конца своих контрактов", — коротко резюмировал экс-футболист туринского клуба.

На данный момент, уже фактически бывший чемпион Италии находится на пятой строчке в турнирной таблице, а свой следующий матч проведет в гостях у Сассуоло 12 мая, начало в 21:45 по киевскому времени.