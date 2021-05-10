Италия

Ассистент главного тренера Ювентуса имеет возможность возглавить команду в матче против Сассуоло.

Оказавшись под угрозой впервые за 10 лет остаться без Лиги чемпионов после поражения от Милана в 35-м туре, руководство Ювентуса продолжает обдумывать вариант с отстранением Андреа Пирло с поста главного тренера еще до окончания чемпионата — полагает La Stampa.

По мнению итальянского издания, отставка может произойти в ближайшее время, и уже в среду, 12 мая, в поединке 36-го тура против Сассуоло (начало в 21:45 по киевскому времени) командой будет руководить ассистент Пирло Игор Тудор.

Сам Пирло заявил, что не собирается покидать "бьянконери", однако СМИ называют Зинедина Зидана его возможным преемником.

Ювентус после 35-го тура занимает пятое место, и вряд ли может рассчитывать на легкую прогулку в Реджо нелль'Эмилии, поскольку Сассуоло продолжает борьбу за путевку в Лигу конференций.

43-летний Тудор выступал за Ювентус в качестве игрока с 1998-го по 2007 годы (110 матчей в Серии А, 15 голов), а в качестве главного тренера возглавлял Хайдук, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай и Удинезе.

В 2020 году хорватский специалист вошел в тренерский штаб Пирло.