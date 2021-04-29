Англия

Лондонский клуб, вероятно, расстанется с двумя игроками атаки в ближайшее трансферное окно.

Челси намерен намерен расстаться с одним из игроков линии атаки.

По информации источника, лондонский клуб хочет продать форварда Тэмми и готов рассмотреть предложения около 40 млн фунтов.

Также по окончании сезона из Челси, вероятно, уйдет Оливье Жиру. Уход нападающих позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость с целью подписания нового форварда. Приблизительная недельная зарплата Жиру и Абрахама составляет 200 тысяч фунтов.

Напомним, что Челси может вернуть Ромелу Лукаку, если переход Эрлинга Холанда не состоится.