ЧМ-2022. Отбор

Нападающий команды Дидье Дешама поделился мыслями о поединке с украинцами.

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался после ничейного поединка со сборной Украины.

"В первом тайме мы доминировали, много владели мячом, были моменты, но не забили второй гол. Во втором тайме продолжили атаковать. Я даже не думаю, что удар Сидорчука летел в створ. Вы никогда не застрахованы от такого, это неприятно.

Нам нужно было больше создавать в атаке, чтобы выиграть матч. Но украинцы играли сплоченно, было непросто. Не виню себя, что не удалось забить в моменте с ударом головой. Но я всегда требователен к себе, хотелось помочь выиграть матч.

Не будем искать оправданий. Нас немного ошеломило, что пропустили после полумомента. Несмотря на то, что играли против команды, которая нам по силам, украинцы провели очень хороший матч", – приводит слова нападающего France Football.

Ранее вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался после поединка со сборной Украины.

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