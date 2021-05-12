Полузащитник ожидает непростого сотрудничества с португальцем.
Генрих Мхитарян, getty images
12 мая 2021, 01:32
Генрих Мхитарян притормозил переговоры с Ромой о продлении соглашения из-за прихода в команду Жозе Моуриньо.
Как сообщает издание Calciomercato, приход "Особенного" натолкнул армянина на то, чтобы рассмотреть другие варианты.
Виной тому непростые взаимоотношения Генриха Мхитаряна и Жозе Моуриньо в период работы в Манчестер Юнайтед.
Ввиду этого, Мхитарян переживает, что может потерять свою лидерскую позицию в стане римлян.
В текущем сезоне Генрих Мхитарян провел за Рому 41 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 11 результативных передач.