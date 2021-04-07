Лига Европы

Паулу Фонсека определился с футболистами, которые отправились на первый четвертьфинальный матч с Аяксом.

Пресс-служба Ромы объявила список футболистов, которые отправились в Амстердам на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против Аякса.

Первую встречу с голландским клубом из-за травм вынуждены пропустить защитник Крис Смоллинг, полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Стефан Эль Шаарави.

Также из-за дисквалификации игру пропустит еще один защитник Рик Карсдорп.

Напомним, матч Аякс — Рома состоится завтра, 8 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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