Италия

Хавбек "волков" сможет принять участие в ближайшем матче против Болоньи.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче, сообщает VNews.am.

Мхитанян получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (3:0), после чего вылетел на месяц, пропустив шесть матчей римского клуба.

Также отмечается, что 32-летний хавбек сборной Армении тренировался в общей группе еще накануне поединка 1/4 финала Лиги Европы против Аякса (2:1), но тренерский штаб "волков" принял решение не рисковать здоровьем футболиста.

В ближайшем матче Рома сыграет против Болоньи в 30-м туре Серии А. Игра состоится завтра, 11 апреля.

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