Италия

Кипер, несмотря на свой возраст, продолжает помогать Юве.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Ювентус встречается с Сассуоло.

Уже в начале игры, на 16-й минуте встречи, арбитр указал на точку в ворота "старой сеньоры".

К мячу подошел Доменико Берарди и не смог переиграть Джанлуиджи Буффона, который вышел в старте на игру.

Таким образом Буффон стал самым возрастным кипером в истории Серии А, отбившим пенальти (43 года, 3 месяца и 14 дней).

Отметим, что Буффон заявил об уходе из Юве по окончанию сезона. Он даже написал прощальную речь.