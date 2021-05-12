Кипер, несмотря на свой возраст, продолжает помогать Юве.
Джанлуиджи Буффон, Getty images
12 мая 2021, 23:30
В рамках 36-го тура итальянской Серии А Ювентус встречается с Сассуоло.
Уже в начале игры, на 16-й минуте встречи, арбитр указал на точку в ворота "старой сеньоры".
К мячу подошел Доменико Берарди и не смог переиграть Джанлуиджи Буффона, который вышел в старте на игру.
Таким образом Буффон стал самым возрастным кипером в истории Серии А, отбившим пенальти (43 года, 3 месяца и 14 дней).
Отметим, что Буффон заявил об уходе из Юве по окончанию сезона. Он даже написал прощальную речь.