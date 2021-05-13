Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 36-го тура итальянской Серии А Интер, выигравший чемпионство в текущем сезоне, встретился с Ромой.

Несмотря на отсутствие мотивации у подопечных Антонио Конте, они сумели одержать победу в матче с римским клубом и отправить в свою копилку очередные три очка.

Обзор матча:

Интер - Рома 3:1

Голы: Брозович, 11, Весино, 20, Лукаку, 90 — Мхитарян, 31



Интер: Раду — Шкриниар, Ранокья, Д'Амброзио — Дармиан (Янг, 77), Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 59), Перишич (Хакими, 59) — Лукаку, Санчес (Лаутаро, 35, Пинамонти, 77)



Рома: Фусато — Карсдорп (Бруно Перес, 88), Манчини, Кумбулла, Сантон — Дарбо (Карлос Перес, 88), Кристанте (Вильяр, 77) — Педро (Эль Шаарави, 46), Пеллегрини, Мхитарян — Джеко



Предупреждения: Дарбо, Сантон, Кумбулла, Карсдорп