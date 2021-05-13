Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Игроки Интера, Getty Images
13 мая 2021, 01:07
В поединке 36-го тура итальянской Серии А Интер, выигравший чемпионство в текущем сезоне, встретился с Ромой.
Несмотря на отсутствие мотивации у подопечных Антонио Конте, они сумели одержать победу в матче с римским клубом и отправить в свою копилку очередные три очка.
Обзор матча:
Интер - Рома 3:1
Голы: Брозович, 11, Весино, 20, Лукаку, 90 — Мхитарян, 31
Интер: Раду — Шкриниар, Ранокья, Д'Амброзио — Дармиан (Янг, 77), Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 59), Перишич (Хакими, 59) — Лукаку, Санчес (Лаутаро, 35, Пинамонти, 77)
Рома: Фусато — Карсдорп (Бруно Перес, 88), Манчини, Кумбулла, Сантон — Дарбо (Карлос Перес, 88), Кристанте (Вильяр, 77) — Педро (Эль Шаарави, 46), Пеллегрини, Мхитарян — Джеко
Предупреждения: Дарбо, Сантон, Кумбулла, Карсдорп