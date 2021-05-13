Италия

Побить достижение соседей по городу будет очень непросто.

Гостевая победа Милана над Торино в рамках 36-го тура итальянской Серии А, которая ознаменовалась шокирующим счетом в пользу "россонери" (7:0), позволила коллективу Стефано Пьоли установить достаточно солидное достижение в своей истории.

Торино — Милан 0:7 Видео голов и обзор матча

Данный успех стал для "красно-черных" уже 15-м в текущем сезоне, что, согласно информации от статистического портала Opta, позволило им догнать по данному показателю принципиального соперника в лице миланского Интера образца сезона-2006/07.

Окончательно побить рекорд Милану будет очень непросто. В последнем туре Команда Пьоли будет встречаться против Аталанты, с которой они идут на смежных позициях в турнирной таблице.