Италия

Наставник "россонери" не готов расслабляться.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями о разгромной победе над Торино в матче 36-го тура Серии А.

"Мы провели два тяжелейших выездных матча и это было два отличных выступления нашей команды. Это очень важный знак. Нам все еще нужна одна победа, так что нужно думать о следующем матче.

Ибрагимович? Я не знаю, успеет ли он вернуться в форму к Евро-2020.Мы надеемся, что он будет готов к матчу против Аталанты в последнем туре. Он феноменален и выйдет из этого положения", – приводит слова итальянского специалиста Sky Sport Italia

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино — Милан (0:7).