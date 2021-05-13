Наставник "россонери" не готов расслабляться.
Стефано Пьоли, getty images
13 мая 2021, 08:29
Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями о разгромной победе над Торино в матче 36-го тура Серии А.
"Мы провели два тяжелейших выездных матча и это было два отличных выступления нашей команды. Это очень важный знак. Нам все еще нужна одна победа, так что нужно думать о следующем матче.
Ибрагимович? Я не знаю, успеет ли он вернуться в форму к Евро-2020.Мы надеемся, что он будет готов к матчу против Аталанты в последнем туре. Он феноменален и выйдет из этого положения", – приводит слова итальянского специалиста Sky Sport Italia
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино — Милан (0:7).