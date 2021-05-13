Италия

Опытный голкипер покинет Ювентус предстоящим летом.

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ранее объявил, что в конце нынешнего сезона покинет туринский Ювентус, однако завершать профессиональную карьеру футболист пока не планирует.

43-летний итальянец признался, что получал предложение от бразильского Фламенго.

"Со мной связались из Фламенго, чтобы я присоединился к ним в качестве свободного агента, но я думаю, что не готов согласиться. Надеюсь, что останусь как можно ближе к Турину", — заявил Буффон в эфире TNT Sports Brazil.

В текущей кампании Буффон провел 13 поединков во всех турнирах, из которых шесть на ноль при восьми пропущенных мячах.