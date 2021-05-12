Италия

Опытный итальянский голкипер может перебраться в испанский чемпионат.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру в Испании, сообщает Footmercato.

По информации источника, в услугах 43-летнего итальянца заинтересована Барселона, которая уже провела предварительные переговоры с футболистом.

Действующий контракт Буффона со "старой синьорой" рассчитан до конца нынешнего сезона и сам итальянец уже подтвердил, что соглашение продлено не будет.

В текущей кампании Буффон провел 12 поединков во всех турнирах, из которых шесть на ноль при семи пропущенных мячах.

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