Италия

Долореш Авейру заявила, что обсудит с сыном его возвращение в Португалию.

Мать нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, что постарается поговорить с сыном и убедить его вернуться в португальский Спортинг.

"Я поговорю с ним и постараюсь убедить его вернуться в Спортинг в следующем году", — приводит слова Авейру Football-Italia со ссылкой на TVI 24.

Напомним, Роналду начинал свою профессиональную карьеру в Спортинге, где с 1997 по 2002 года находится в молодежной системе клуба, после чего провел один сезон за основную команду. В 2003 году португалец перебрался в Манчестер Юнайтед. В Спортинге Криштиану провел 31 поединок, в которых забил пять голов.

В настоящее время Роналду выступает за Ювентус, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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