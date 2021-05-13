Италия

Футболисты принесли команде важнейшую победу.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Ювентус сумел переиграть Сассуоло со счетом 1:3.

Голами за команду Андреа Пирло отметились Адриан Рабьо, Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Для Роналду и Дибалы эти взятия ворот стали юбилейными — сотыми в составе "старой сеньоры".

Более того, Криштиану Роналду вошел в историю клуба, как автор самого быстрого сотого мяча за туринцев.

На это португальцу понадобилось три сезона. Роберто Баджо и Омару Сивори для 100 голов за клуб понадобилось четыре сезона.

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