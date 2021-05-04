Форвард "старой синьоры" может вернуться в лиссабонский клуб.
Криштиану Роналду, getty images
04 мая 2021, 07:45
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с туринским клубом.
По информации desporto, по окончанию контракта с "бьянконери" португальский форвард хочет завершить карьеру в Спортинге.
Напомним, что именно лиссабонский клуб был первым в карьере Криштиану Роналду.
Контракт 36-летнего нападающего с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поручил агенту найти ему клуб на следующий сезон.