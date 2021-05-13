Италия

Нападающий "бьянконери" намерен попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поделился эмоциями после 100-го забитого гола за туринский клуб.

"Достичь отметки в 100 голов в команде – всегда особенное чувство. Я горжусь этим и счастлив помогать Юве, а также рад за Дибалу, который также забил сотый гол. Поздравляю, Пауло!

Мы должны сосредоточиться и побороться за оставшиеся очки в Серии А. На кону все еще очень многое, и мы продолжим бороться ради достижения наших оставшихся целей. Вперед!", – написал португалец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в Спортинг после завершения контракта с Ювентусом.