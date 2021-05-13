Нападающий "бьянконери" намерен попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.
Криштиану Роналду, getty images
13 мая 2021, 14:59
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поделился эмоциями после 100-го забитого гола за туринский клуб.
"Достичь отметки в 100 голов в команде – всегда особенное чувство. Я горжусь этим и счастлив помогать Юве, а также рад за Дибалу, который также забил сотый гол. Поздравляю, Пауло!
Мы должны сосредоточиться и побороться за оставшиеся очки в Серии А. На кону все еще очень многое, и мы продолжим бороться ради достижения наших оставшихся целей. Вперед!", – написал португалец в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в Спортинг после завершения контракта с Ювентусом.