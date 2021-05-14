Италия

Специалист сказал приятные слова в адрес конкурента.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло поздравил миланский Интер с чемпионством в Серии А.

"Интер выступил лучше, был более последовательным и голодным, чем мы. Есть некоторые сожаления об игроках, которых у меня не было, но сожаление является частью амбиций.

Завтра встреча с новоиспеченными чемпионами Италии придаст нам больше мотивации. Не будем забывать, что у нас есть шанс выйти в Лигу чемпионов. Интер постарается выиграть игру.

Поздравляю Интер с Скудетто, но мы могли бы сделать больше", — цитирует Андреа Пирло Football Italia.

Напомним, что последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне 2009/10. В сезоне-2010/11 чемпионом стал Милан, а после этого девять лет подряд чемпионом становился туринский Ювентус.

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