Италия

Форвард итальянского клуба отверг все слухи о возможном трансфере в ближайшее межсезонье.

Накануне противостояния против туринского Ювентуса в рамках 37-го тура итальянской Серии А, нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес дал большое интервью локальному подразделению Sky Sports, в котором рассказал об его отношениях с руководством клуба и перспективах возможного перехода в другой клуб в ближайшее трансферное окно.

"Нам предстоит очень тяжелый выезд в Турин, однако чемпионские медали на шее будут придавать нам уверенности. Когда мы праздновали досрочное Скудетто, я увидел, насколько для всех причастных к клубу важен этот трофей. Переломный момент сезона, после нашего ужасного выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

Я очень счастлив в своем нынешнем клубе, где сейчас, наверное, установилась наилучшая атмосфера за последние несколько сезонов. Какой-то фантастический момент! Поэтому я и не думаю ни о чем другом, кроме Интера.

Что касается возобновления контракта, то это пока что находится на уровне обсуждения между представителями клуба и моими доверенными лицами. Договоренность есть, думаю, что в ближайшее время закрепим сделку окончательно.

Меня долгое время связывали с возможным переходом в Барселону. Что же, скрывать не буду, я даже говорил об этом с Месси, но решил в итоге остаться в Интере и не чуть в этом выборе не ошибся.

Мы уже разрабатываем планы на следующий сезон. Как мне кажется, Лига чемпионов должна стать для нас наиболее важной целью. Там все решают мельчайшие детали — этим и займемся в межсезонье.

Интер не побеждал в чемпионате 11 лет, но теперь мы едем в гости к Ювентусу, который выигрывал девять Скудетто за этот период. Наш отрыв от преследователей показывает, что большинство наших шагов в этом сезоне были правильными.

Когда нас провожали фанаты на чемпионскую игру против Кротоне (2:0), это было действительно красиво. Столько людей собралось… Я даже почувствовал себя как будто на родине, в Аргентине. Мы очень много работали над завоеванием трофея, поэтому такая реакция фанатов — лучшая благодарность за наши старания", — подытожил аргентинский нападающий.

Также, Лаутаро дал оценку их феноменальному взаимодействую с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку в передней линии: "Мы начали понимать друг друга уже с перового дня, после его приезда в Милан. Еще за год до своего трансфера он смотрел матчи Интера, о чем мы и говорили на первой тренировке. Он прекрасно знает испанский, поэтому проблем не было. Каждый из нашей тройки (вместе с Алексисом Санчесом — ред.) выкладывается на полную на тренировках, а результаты вы видите на поле.

Когда я только пришел в клуб, мне понадобилось время для адаптации, но это было совершенно естественно. Я приехал из Аргентины. Там совершенно другой футбол, другой язык. Мне нужно было время, а Мистер Конте мне его предоставил. Я очень благодарен ему за это. Также, мне очень помог с адаптацией Мауро Икарди. Кстати, недавно он звонил мне и поздравил со Скудетто.

В последствии, ко мне из Аргентины также переехала моя дочь, поэтому я стал более спокойным на этот счет. Вместе с женой, они вдохновили меня на успехи. Ко мне еще иногда заезжает с визитом брат, он — баскетболист, поэтому мы часто играем друг против друга. Кто знает, возможно гол со второго этажа против Торино в середине марта стал результатом этих тренировок.

У меня есть три образца для подражания: Радамель Фалькао, Диего Милито и Луис Суарес. Мой соотечественник сделал для Интера очень многое в плане результатов, а я лично был с ним знаком еще со времен игры в молодежке Расинга в 2014-м. Его все называли тогда "принцем", но, когда я впервые пришел на тренировку со "взрослой" командой, он назвал меня "быком". Так это прозвище и переехало со мной в Милан".

Напомним, что матч Ювентус — Интер состоится 15 мая, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.