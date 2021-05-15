Статистический портал традиционно выставил оценки.
Руслан Малиновский, getty images
15 мая 2021, 19:09
В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде в тяжелом матче обыграла Дженоа с минимальным преимуществом (4:3).
Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей, а статистический портал Transfermarkt оценил его игру в 8,8 балла, что является максимальным показателем среди участников матча.
Близок к украинскому полузащитнику оказался Дуван Сапата, который также отметился голом и результативной передачей — 8,4.
Напомним, что в десяти последних матчах Серии А Малиновский забил шесть голов и отдал девять результативных передач.