Италия

Статистический портал традиционно выставил оценки.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде в тяжелом матче обыграла Дженоа с минимальным преимуществом (4:3).

Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей, а статистический портал Transfermarkt оценил его игру в 8,8 балла, что является максимальным показателем среди участников матча.

Близок к украинскому полузащитнику оказался Дуван Сапата, который также отметился голом и результативной передачей — 8,4.

Напомним, что в десяти последних матчах Серии А Малиновский забил шесть голов и отдал девять результативных передач.