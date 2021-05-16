Италия

Капитан "орлов" признал недовольство болельщиков.

Защитник Лацио Франческо Ачерби извинился перед фанатами клуба за поражение в дерби от римской Ромы.

"Я чувствовал боль почти всю игру. Я должен был попросить замену, но я не хотел покидать поле в таком матче и пытался бороться до конца.

Я приношу извинения своим товарищам по команде, тренеру и болельщикам. Завтра мне сделают МРТ, чтобы убедиться, что повреждение не сильно серьезное", — написал футболист в Instagram.

Напомним, поражение в матче против Ромы лишило Лацио шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Видео голов и обзор поединка Рома — Лацио можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.