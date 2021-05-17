Италия

Наставник Милана прокомментировал потерю очков со стороны его команды в матче против Кальяри.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле принимал сардинский Кальяри, который фактически обеспечил себе на тот момент выживание в "элитном" дивизионе. Однако, "россонери" неожиданно не сумели распечатать ворота соперников (0:0), в результате чего отпустили бергамаскую Аталанту на дистанцию в два очка.

Главный тренер "красно-черных" Стефано Пьоли на послематчевом интервью прокомментировал нежелательную потерю очков в исполнении своих футболистов.

"Нет смысла думать, что что-то могло пойти по иному сценарию, чем оно случилось на самом деле. Нам теперь стоит смотреть исключительно в сторону следующей игры.

Мы не смогли поддержать победный темп в конце сезона. У нас была сумасшедшая игра против Ювентуса (3:0 — ред.), потом — Торино (7:0). Следующим соперников является Аталанта, поэтому у нас нет времени опускать руки.

Мы испытали разные тактики по ходу сегодняшней игры, опасаясь, что победная серия рано или поздно все равно должна завершиться. Милан не стал играть в "некрасивый" футбол ради результата — этот выбор сделали игроки, поэтому я могу его только приветствовать. Все, что нам нужно было, это быстрее двигать мяч по полю.

Мы многого достигли по ходу текущего сезона, но все равно есть неприятный осадок от отдельных моментов. Аталанта — единственный соперник, которого Милан еще не обыгрывал под моим руководством, поэтому в ближайшей игре нам нужно будет над этим поработать.

Наибольшая ошибка, которую сегодня совершил Милан, — это отсутствие обостряющих действий.

С оглядкой на то, как мы проводим сезон, непопадание в Лигу чемпионов станет большим разочарованием. Это не станет шокирующей неудачей, как кто-то может преподносить, так как нам в первую очередь нужно было заложить фундамент для будущих побед, но неприятный осадок точно может оставить", — подытожил итальянский специалист.

В последнем туре текущего розыгрыша итальянской Серии А Милан проведет гостевой поединок против бергамаской Аталанты.