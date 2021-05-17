Италия

Коуч надолго задержится на посту наставника команды.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт с национальной командой.

Как сообщает Sky Sport Italia, соглашение рассчитано на до 2026 года. Его зарплата составит три миллиона евро в год.

Таким образом Манчини успеет поруководить командой и на чемпионате мира-2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Напомним, Манчини возглавил "сквадру адзурру" в 2018 году и вывел команду на Евро-2020. До сборной он работал в Интере, Лацио, Манчестер Сити и других клубах.

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