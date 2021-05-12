Италия

Новый контракт итальянского специалиста будет рассчитан до 2026 года.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в скором времени продлит контракт с национальной командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, новое соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. При этом оклад итальянца составит около трех миллионов евро в год.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. На предстоящем летнем Евро-2020 Италия сыграет в Группе А, где ее соперниками будут Швейцария, Уэльс и Турция.

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